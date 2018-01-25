Глава МИД Пакистана рассказал об отношениях с США и борьбе с терроризмом

ДАВОС (Швейцария), 25 янв – РИА Новости. Сокращение финансовой помощи Пакистану в области безопасности вредит отношениям с США, но не скажется на борьбе Исламабада с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Штаты направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, "больше этого не будет".

Мухаммад Асиф отметил, что США фактически оплачивали счета Пакистана за пользование инфраструктурой и логисту в Афганистане. По его словам, США должны выплатить Исламабаду еще около 10 миллиардов долларов.

"Мы можем выжить без их так называемой "финансовой помощи". Это не проблема. Но это определенно влияет на наши отношения. Это увеличивает дефицит доверия между государствами. В наших глазах мы не можем, как раньше, полагаться на США", — сказал он.

Министр подчеркнул, что борьба с терроризмом является проблемой для Пакистана, и он справляется с ней хорошо, "лучше, чем кто-либо в мире". Однако прекращение финансирования может навредить взаимоотношениям с США.

"Что касается борьбы с терроризмом, то мы ее ведем на своей земле и собственными средствами. За последние четыре года, и даже раньше, в 2011 и 2012 годах, когда мы воевали с террористами на границе и в других районах, эта борьба шла исключительно на наши собственные средства", — сказал он.