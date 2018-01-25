В Киргизии МЧС перешло на усиленный вариант несения службы из-за морозов

БИШКЕК, 25 янв – РИА Новости. Подразделения МЧС Киргизии переведены на усиленный вариант несения службы в связи с ожидаемым в республике аномальным похолоданием, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

В среду МЧС Киргизии распространило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории республики. По данным синоптиков, с 26 января температура воздуха в горных районах республики может опуститься до минус 45 градусов. Арктический циклон продержится над территорией республики до конца января.

"Министерство чрезвычайных ситуаций перешло на усиленный вариант несения службы из-за резкого похолодания", — сообщает пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что резкое похолодание может спровоцировать сход снежных лавин, а также другие техногенные и природные процессы, которые могут потребовать экстренного вмешательства служб спасения. МЧС предупреждает, что аномальные морозы осложнят работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.