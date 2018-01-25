В Мексике на мероприятии с участием мэра города произошла стрельба

МЕХИКО, 25 янв – РИА Новости. Публичное мероприятие с участием мэра мексиканского города Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас было прервано в среду стрельбой.

В социальных сетях опубликовано видео с места событий. На записи видно, как мэр Энрике Ривас Куэльяр в сопровождении еще нескольких человек проводит церемонию на открытом воздухе, когда неожиданно раздаются выстрелы.

Присутствующие падают на землю, а мэра его охрана быстро ведет к автомобилю. Затем на кадрах появляются вооруженные военные или полицейские. Судя по записи, стрельба велась вблизи от места проведения мэром города мероприятия, однако не по его участникам. Власти начали расследование обстоятельств произошедшего.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залив" в контроле над поставками наркотиков в США.