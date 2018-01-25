В Австралии памятник Джеймсу Куку облили розовой краской

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Памятник первооткрывателю восточного побережья Австралии Джеймсу Куку в Мельбурне облили розовой краской, пишет газета Herald Sun.

Отмечается, что на постаменте памятника, который был установлен в 1914 году в парке Сatani Gardens, неизвестные красной краской написали: "Не гордимся".

Кроме того, был осквернен еще один памятник в Мельбурне, посвященный путешественникам Роберту Берку и Уильяму Уиллсу, которые первыми пересекли континент с юга на север, — монумент облили зеленой краской.

В настоящее время в стране ведутся ожесточенные споры по поводу переноса даты празднования Дня Австралии с 26 января на другой день. Дата относится к дню прибытия британского флота в Сиднейскую бухту в 1788 году и основания первой колонии. Однако, как отмечает издание, многие коренные австралийцы считают его "днем оккупации".

Английский мореплаватель Джеймс Кук в XVIII веке возглавил три кругосветных экспедиции по исследованию мирового океана. Кук нанес на карту мира части Ньюфаундленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Мореплаватель погиб в схватке с аборигенами на Гавайских островах в 1779 году.