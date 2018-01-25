Мэй призовет жестче противодействовать экстремистским материалам

ЛОНДОН, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Всемирном экономическом форуме в Давосе призовет давить на руководство интернет-мессенджеров и соцсетей с тем, чтобы они жестче контролировали пользователей на предмет распространения экстремистских материалов.

Одновременно политик укажет на необходимость тесно сотрудничать с руководителями таких компаний и одновременно сотрудничать с ними.

"Технологические компании все еще должны совершенствовать методы своей работы с вредоносными и нелегальными действиями в интернете. Такие компании не могут просто наблюдать за тем, как их платформы используются для насилия над детьми, современного рабства, распространения материалов террористического или экстремистского толка", — цитирует проект речи Мэй пресс-служба правительства Великобритании.

По словам премьера Британии, политический прогресс в этой сфере уже есть – вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Паоло Джентильоне глава британского кабмина в прошлом году посетила первый саммит ООН, на котором представители правительств и бизнеса обсуждали возможные шаги по противодействию кибертерроризму.

"Но нам нужно идти дальше, чтобы добиться того, чтобы такие материалы удалялись автоматически. В этих компаниях работают лучшие мозги мира. Они должны сосредоточить свои лучшие силы для того, чтобы найти ответы на эти общественные вопросы", — полагает Мэй.