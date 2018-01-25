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В мире

"Запад атакует политическую систему нашей страны": Европа провоцирует Китай

08:0025.01.2018
(обновлено: 10:19 25.01.2018)
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© AFP 2018 / Ed JonesОхрана в Центре для заключенных в ПекинеОхрана в Центре для заключенных в Пекине
© AFP 2018 / Ed Jones

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Арест журналиста Гуй Миньхая поставил под угрозу взаимопонимание между Китаем и Европейским союзом. Сам арестованный называет себя "расследователем коррупционных дел", официальный же Пекин и многие китаисты считают его автором бульварных публикаций и даже профессиональным провокатором. Кроме того, Гуй виновен в убийстве по неосторожности. В 1996 году он перешел в подданство Швеции и в момент ареста находился в сопровождении шведских дипломатов. Подробности — в материале РИА Новости.

"Добро пожаловать в разнообразный мир"

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
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Это не первый арест китайского оппозиционера, однако сейчас может разразиться громкий скандал. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём потребовала "немедленного освобождения" Гуя. По словам официального представителя МИД страны, Стокгольм предпринимает "энергичные усилия" на самом высоком уровне, поскольку рассматривает дело как "чрезвычайно серьезное". К кампании по защите оппозиционера подключился посол Евросоюза в Китае Ханс Дитмар Швайзгут. "Речь о европейском гражданине", — подчеркнул он. Поддержку Гую готова оказать правозащитная организация Human Rights Watch, расценившая задержание как "шокирующее развитие событий".

© AP Photo / Vincent YuФотография издателя Гуй Миньхая на здании Центрального народного правительства в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
Фотография издателя Гуй Миньхая на здании Центрального народного правительства в Гонконге

Столкнувшиеся с международным давлением китайские власти не намерены идти на уступки. По мнению близкой к правительственным кругам газеты Global Times, западные медиа, вставшие на сторону Гуя, "стремятся манипулировать информацией о Китае, чтобы атаковать политическую систему страны". В редакционной статье говорится: "Каково бы ни было гражданство Гуй Миньхая, его деятельность в КНР должна соответствовать закону. Он не имеет права нарушать китайские национальные интересы. Сообщения в западных СМИ определяются их идеологией, тогда как Пекин в своих делах руководствуется законными основаниями. Добро пожаловать в разнообразный мир".

Столкновение между Китаем и Евросоюзом по делу Гуй Миньхая произошло после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин. Тогда между сторонами наметилось осторожное сближение: вопрос о правах человека европейский гость предпочел убрать с повестки дня. Сейчас этот хрупкий консенсус поставлен под сомнение.

"Гуй провоцировал Китай"

Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие на полигоне Клерк в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Жизненная траектория Гуй Миньхая не раз подводила его к конфликту не только с правительством Китая, но и с общественным мнением. Многие критиковали антикоррупционные расследования за поверхностность одних утверждений и бездоказательность других. Сотрудник Института Дальнего Востока Василий Кашин в интервью РИА Новости назвал Гуя "коммерческим писателем, собиравшим жареные факты о руководстве КНР".

Оппозиционер издал почти двести книг, качество которых многими ставилось под сомнение. "Гуя интересовала прибыль, международным авторитетом он не пользовался", — говорит Кашин. Часто в сочинениях оппозиционера всплывали желтые подробности, касавшиеся любовной жизни партийной элиты и административных интриг, а реальные факты коррупции он черпал из открытых источников и публиковал тогда, когда они всем уже были известны.

© AFP 2018 / Ed JonesЦентр для заключенных в Пекине
© AFP 2018 / Ed Jones
Центр для заключенных в Пекине

Двойственность публицистической деятельности Гуя, балансировавшего между разоблачением вышестоящих и "легким чтивом" на потребу публике, подчеркивает профессор ВШЭ Алексей Маслов. В разговоре с РИА Новости он назвал Гуй Миньхая представителем жанра "гонконгского расследования", априори не пользующегося большим доверием. "В сочинениях оппозиционера переплетались реальные факты и слухи, и рассматривать полученный результат как серьезные расследования не приходится. Это бульварное чтиво", — считает Маслов. 

Конфликт между Гуй Миньхаем и Пекином определили два события. В 2003 году в состоянии подпития он сбил ребенка и, испуганный возможными последствиями, скрылся из страны. В 2014-м в Гонконге, на родине Гуя, состоялись массовые протесты против китайских властей. В Пекине связали волнения с деятельностью оппозиционных книгоиздателей, некоторые из них были задержаны и переправлены на материковый Китай. В 2015 году среди арестованных оказался и Гуй: его отыскали в Таиланде и силой вернули на родину, обвинив в убийстве по неосторожности. В китайской тюрьме оппозиционер провел два года: в 2017-м его выпустили на свободу после публичного покаяния.

© AFP 2018 / Ed JonesОхрана в Центре для заключенных в Пекине
© AFP 2018 / Ed Jones
Охрана в Центре для заключенных в Пекине

На фоне всего этого решение оппозиционера по собственной воле отправиться в центр Китая поездом в сопровождении иностранных дипломатов выглядит странным. Алексей Маслов прямо называет поступок Гуй Миньхая "провокативным". "Его появление в Китае — очень двусмысленный ход, кто-то пользуется Гуем, чтобы вынудить китайские власти на жесткие ответные действия", — говорит исследователь.  

По его мнению, значение этой фигуры преувеличивается: "Если мы обратимся к предыстории вопроса, то увидим, что китайские диссиденты часто использовались для нажима на КНР. Не самые представительные личности превращались в знаковые фигуры. То же можно сказать и о Гуй Миньхае. Подавляющее большинство китайцев, если бы не создаваемый ажиотаж, никогда и ничего не узнало бы о нем, а может, не знает и сейчас".

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Дмитрий Широков
Не на ту страну нарвался... У нас диссиденты с несколькими условными разъезжают и на курортах пузо греют (
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