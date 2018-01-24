Во Франции профсоюзы призвали премьера вмешаться в ситуацию с тюрьмами

Горящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции

Горящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции

ПАРИЖ, 24 янв — РИА Новости. Три крупных французских союза сотрудников тюрем призывают премьер-министра страны Эдуарда Филиппа вмешаться в их диалог с министром юстиции Николь Беллубэ для разрешения ситуации с тюрьмами, сообщил РИА Новости генеральный секретарь одного из профсоюзов CGT Кристофер Доранжвиль (Christopher Dorangeville).

"Мы хотим, чтобы правительство — премьер-министр — занялось проблемой, раз министр юстиции не осознает глубину того, что сегодня происходит в тюрьмах. Нам необходим посредник от имени правительства, который позаботится о переговорах и выступит с решением, удовлетворяющим сотрудников тюрем", — заявил Доранжевиль.

Кроме того, он призвал продолжать блокировать тюрьмы.

Во Франции несколько недель проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм. По последним данным профсоюза UFAP-UNSa Justice, более 130 французских тюрем остаются заблокированными.

Среди требований, выдвинутых сотрудниками пенитенциарных учреждений, — специальный подход к заключенным по статьям об экстремизме, создание тюрем, адаптированных под разные типы заключенных, обеспечение персонала необходимым снаряжением и многое другое. Также работники тюрем просят пересмотра системы оплаты труда.