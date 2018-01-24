Финалистку "Мисс Италия" затравили в соцсетях из-за дефиле с младенцем

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Финалистку конкурса " Мисс Италия" Алессие Спаньюло стали угрожать после того, как 24-летняя девушка вышла на сцену со своим полугодовалым ребенком, пишет The Sun.

Публикация от Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_) Янв 22, 2018 at 3:05 PST

По данным издания, финалистке не с кем было оставить дочь, поэтому она решила взять ее с собой на конкурс. И ее партнер, работающий на бумажной фабрике, и ее мать, не могли посидеть с ребенком в тот вечер.

Как отметила сама Спаньюло, она гордилась тем, что стала первой в его истории участницей, сделавшей это.

Однако после очередного этапа конкурса девушку затравили в соцсетях.

Публикация от Alessia Spagnulo (@alessiaspagnulo_) Янв 19, 2018 at 4:00 PST

По словам Спаньюло, кто-то написал ей, что она " заслуживает смерти за это", в то время как другие жаловались, что это "противоестественно" и что ей нужно оставаться домохозяйкой.

"Я никогда не чувствовала такой жестокости по отношению к себе, но я отказываюсь отвечать", — заявила она.

Как отмечает The Sun, другие конкурсантки предлагали Спаньюло присмотреть за ребенком, пока она будет на сцене, однако итальянка решила выйти вместе с дочерью. В итоге она прошла в следующий раунд вместе с 17 другими девушками.