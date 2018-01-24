Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела против Януковича

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 25 января в рассмотрении уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд объявляет перерыв до 10.00 (11.00 мск) 25 января", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

На заседании в среду суд допросил ряд свидетелей со стороны обвинения, в том числе были допрошены спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, а также экс-премьер Крыма Анатолий Могилев.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.