МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре выразили мнение, что КНДР следует строго выполнять требования Совбеза ООН, сообщил МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств России и США, в частности, выразили общее мнение, что КНДР следует строго выполнять требования Совета Безопасности ООН, неоднократно осуждавшего проводившиеся ею ядерные испытания и ракетные пуски", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Лавров вновь предостерег от эскалации напряженности в районе Корейского полуострова, к которой ведет агрессивная риторика в адрес Северной Кореи, включая сколачивание направленных против нее блоков и угрозы морской блокады.

"Министр обратил внимание на готовность к диалогу, демонстрируемую Пхеньяном, и призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами с учетом российско-китайских инициатив на сей счет", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. СБ ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна в ответ на дальнейшее развитие ракетной и ядерной программ КНДР.