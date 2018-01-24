Глава ЦРУ давал показания в рамках дела о "вмешательстве РФ" , сообщили СМИ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео и экс-генпрокурор США Салли Йейтс давали показания в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников телеканала, Йейтс "сотрудничала" с командой спецпрокурора в рамках расследования, а нынешний глава ЦРУ давал показания по данному делу. Сообщается, что Помпео, директор национальной разведки Дэн Коутс и глава агентства национальной безопасности (АНБ) Майкл Роджерс были "второстепенными свидетелями" увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми.

При этом сообщается, что 24 января прошлого года экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн провел тайную встречу с агентами ФБР относительно его связей с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком. Беседа проводилась втайне от президента США Дональда Трампа и руководства Белого дома. Один из источников NBC также рассказал, что факт встречи подтвердил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.

Как сообщает один из источников, в рамках расследования команда Мюллера также допросит экс-советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннона, встреча назначена на 31 января.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая 2017 года Трамп не отправил его в отставку ввиду утраты доверия. По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".