Глава ЦРУ давал показания в рамках дела о "вмешательстве РФ" , сообщили СМИ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео и экс-генпрокурор США Салли Йейтс давали показания в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
При этом сообщается, что 24 января прошлого года экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн провел тайную встречу с агентами ФБР относительно его связей с тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком. Беседа проводилась втайне от президента США Дональда Трампа и руководства Белого дома. Один из источников NBC также рассказал, что факт встречи подтвердил бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.
Как сообщает один из источников, в рамках расследования команда Мюллера также допросит экс-советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннона, встреча назначена на 31 января.
Коми через прессу намекал, что Трамп просил его прекратить расследование и освободил от должности, получив отказ. Однако Коми отказался подтвердить эти утечки на публичных слушаниях в конгрессе.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".