В Сети посмеялись над Саакашвили, изобразившим "звезду" в фильме об Украине

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм "Возрождение Украины". Отрывок из картины опубликован в Facebook.

В ролике (c 11-й минуты) политик идет вдоль черноморского побережья за Затокой и Сергеевкой и рассказывает о преимуществах пляжей на берегу Черного моря. По его словам, в этом районе Одесской области можно построить отели и казино и создать тысячи рабочих мест.

"Это что-то с чем-то. Посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то!" — говорит Саакашвили, плашмя падает на песок и разводит руки и ноги.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Кто-то из комментаторов похвалил фильм, а кто-то отметил, что грузинский политик всю жизнь занимался не тем, что у него действительно получается, а именно — изображать морскую звезду. В Сети уже появился пародийный ролик, где идущего вдоль пляжа Саакашвили "подстреливает" Чак Норрис.