Мэр Риги назвал перевод всех школ на латышский ошибкой и провокацией

РИГА, 24 янв – РИА Новости. Мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение латвийского правительства одобрить перевод обучения в школах нацменьшинств на латышском языке, сообщает Sputnik Латвия.

Кабинет министров 23 января поддержал законодательные поправки, предусматривающие постепенный перевод всех средних школ на латышский язык к 1 сентября 2021 года.

"Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования и стабильности страны", — написал Ушаков на своей странице в Facebook.

По словам мэра Ушакова, в этой ситуации главным решением становится программа Рижской думы, которая будет введена в 2019 году и предусматривает специальное финансирование. В школах будут организованы дополнительные занятия на языке нацменьшинств по основным предметам.

"То есть после урока физики, который проводится в рамках программы МОН на латышском языке, ученик может посетить дополнительное занятие по физике у того же учителя, но уже на родном языке", — пояснил мэр.

"За счет этого мы сохраним и качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди еще много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим", — заявил Ушаков.

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