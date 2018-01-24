В ЛНР опровергли сообщения о проведении мобилизации в республике

ЛУГАНСК, 24 янв — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не планируют проводить всеобщую мобилизацию населения, заявили журналистам в среду в администрации главы ЛНР.

"На сегодняшний день в электронных средствах массовой информации и социальных сетях распространяется информация со ссылкой на указ исполняющего обязанности главы Луганской народной республики о дополнительных мобилизационных мероприятиях на территории республики. Обращаем ваше внимание на то, что данная информация является ложной", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, информация о мобилизации распространяется с целью посеять панику среди мирных жителей и подорвать доверие к властям республики. В администрации подчеркнули, что населению стоит принимать к сведению только указы и заявления, которые публикуются на официальных сайтах органов власти ЛНР.