МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Операция по оказанию гуманитарной помощи Республике Филиппины, пострадавшей от наводнения, завершена, туда прибыла последняя партия груза, сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"В ночь на 24 января в Республику Филиппины морским транспортом была доставлена завершающая партия гуманитарного груза. Это продукты питания и пиломатериалы общим весом около 80 тонн. Ранее двумя партиями на Филиппины были доставлены более 415 тонн гуманитарного груза", — сказали в ведомстве.

Доставить гуманитарную помощь на Филиппины МЧС поручило правительство России.

Тропический шторм обрушился на юг Филиппин в конце декабря прошлого года. Число погибших в результате оползней и наводнений составило по меньшей мере 200 человек. Действие шторма ощутили на себе более 270 тысяч человек.