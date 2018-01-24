Литовские пехотинцы примут участие в учебной военной операции на Украине

ВИЛЬНЮС, 24 янв — РИА Новости. Военнослужащие механизированной пехотной бригады Литвы "Железный волк" в составе 12 человек в четверг отправятся на Украину для участия в учебной военной операции, сообщает в среду пресс-служба минобороны балтийской республики.

"Двадцать пятого января военнослужащие механизированной пехотной бригады "Железный волк" отправятся на Украину для участия в военной учебной операции. В состав группы литовских военнослужащих войдут 12 человек", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, литовские военнослужащие на полигоне Западной Украины Яворив совместно с военными инструкторами США, Канады и Польши два месяца будут заниматься подготовкой украинских военных. "Задачами для отправляющихся на операцию литовских военнослужащих являются оценка навыков персонала украинских подразделений и консультирование по планированию операций разного характера", — отмечает министерство.

Литовские сержанты будут концентрироваться на проверке боевой подготовки украинских инструкторов, снайперов, специалистов по работе с автоматическими гранатометами. По данным Минобороны, военнослужащие Литвы во второй раз отправляются на Украину в целях обучения украинских ВС. В 2015 году военные балтийской республики два месяца обучали солдат Национальной гвардии Украины.

В июне 2017 года парламент Литвы утвердил предложенный главами минобороны и МИД документ "Об участии военных единиц Литвы в международных операциях" — в нем указаны правовые основания для отправки литовских солдат на Украину с целью обучения. В проекте предусматривается отправка во втором полугодии этого года на Украину 60 военнослужащих республики. Документ не дает возможности литовским солдатам принимать участие в военных действиях на территории этой страны.