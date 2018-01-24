Польский суд продлил арест россиянину, чьей экстрадиции добивается Москва

ВАРШАВА, 24 янв – РИА Новости. Польский суд продлил срок временного ареста экс-президенту НПО "Космос" Андрею Чернякову, экстрадиции которого добиваются российские правоохранительные органы по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в окружном суде Варшавы.

"Суд вынес решение о продлении меры пресечения в виде временного ареста для Андрея Чернякова на срок до 24 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.

Экс-президент НПО "Космос", которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей, до недавнего времени находился на территории Великобритании.

Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола.

Затем в польскую прокуратуру поступил запрос российской стороны о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал, в частности, решение российского суда об аресте.

Суд Варшавы должен вынести решение о возможности выдачи Чернякова, но срок рассмотрения пока не назначен.