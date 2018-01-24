Россию пригласили на форум по послевоенному восстановлению Ирака

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия приглашена на инвестиционный форум по послевоенному восстановлению Ирака, который планируется провести в Кувейте 12-14 февраля, сообщил РИА Новости посол Кувейта в Москве Абдулазиз аль-Адвани.

Ранее о подготовке к конференции агентству сообщил представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси. Он отметил, что Россия могла бы сыграть в ней роль, но приглашением участников занимается Кувейт как страна-организатор.

"Премьер-министр государства Кувейт шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах направил официальное приглашение господину премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на эту международную конференцию", — сообщил посол.

Он не уточнил, когда было направлено приглашение, но добавил, что пока Кувейт не получил ответа об уровне и объеме российского участия в форуме.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре объявил, что страна победно завершила войну против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ). Власти Ирака отмечали, что ущерб от боевых действий составил 100 миллиардов долларов.

*Террористическая организация, запрещенная в России