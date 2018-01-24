Волкер и секретарь СНБО Украины обсудили закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что в ходе встречи с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Турчиновым обсудил закон о реинтеграции Донбасса и необходимость мирного урегулирования на востоке страны.

Во вторник Волкер прибыл на Украину, где встретился с президентом страны Петром Порошенко, начальником Генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем.

"Встретился с секретарем СНБО Александром Турчиновым, чтобы обсудить закон о реинтеграции и необходимость защиты прав и благосостояния украинских граждан, живущих в Донбассе, а также необходимость мирного урегулирования конфликта", — написал Волкер в Twitter в среду.

Позже пресс-служба СНБО также сообщила о встрече Волкера с Турчиновым. Сообщается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на востоке Украины, закон о реинтеграции Донбасса, вопрос продления санкций против РФ и реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы помочь урегулировать ситуацию на востоке Украины", — добавил он.

Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". Также документ позволяет узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.