Киев работает над законом о гуманитарном разминировании в Донбассе

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Киев работает над рекомендованным ПАСЕ проектом закона о проведении гуманитарного разминирования в Донбассе, сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине" с требованием созвать гуманитарную конференцию по Украине для сбора средств на гумпомощь. Также резолюция содержит призыв открыть новый КПП в поселение Золотое Луганской области. Помимо этого, ПАСЕ призвала страны Совета Европы ратифицировать европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств.

В министерстве напомнили, что соответствующие законопроекты номер 4137, 5189 не поддержал комитет Рады по вопросам нацбезопасности. Сейчас рабочая группа готовит новый проект.

Вице-спикер Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко в Facebook написала, что Киев доволен резолюциями ПАСЕ по Донбассу и по языкам меньшинств, последняя принята без замечаний в адрес Украины.