СМИ уточнили число пострадавших при нападении на офис в Афганистане

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Количество пострадавших в ходе нападения на офис международной организации Save the Children в Джелалабаде возросло до 20, сообщает телеканал Tolo со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 2 жертвах и 12 пострадавших.

Как сообщили в областной больнице, куда поступили пострадавшие, ранения также получили три сотрудника служб безопасности. Атака на офис продолжается уже шесть часов.

Между тем, согласно информации другого телеканала 1TV, силовикам удалось ликвидировать двух злоумышленников. Внутри здания остаются 40 человек. По разным данным, перестрелку с силами безопасности ведут еще один или два нападавших.

В среду утром террорист-смертник подорвался у ворот здания Save the Children, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей. Сообщалось, что напавшие были одеты в военную форму. Точное их число пока неизвестно.

Международная некоммерческая организация Save the Children занимается защитой прав детей. Ее штаб-квартира расположена в Лондоне.