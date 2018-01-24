В ДНР считают необходимым продлить срок работы миссии ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Сроки работы миссии ОБСЕ в Донбассе должны быть продлены, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что очередной срок работы организации на Украине истекает в марте 2018 года, решение о ее продолжении должны принять все члены миссии.

"Завершение сроков мандата на деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе, на которую минскими соглашениями возложены мониторинг и верификация реализации договоренностей, является очередным неблагоприятным моментом… Мы считаем, что действие мандата… должно быть продлено", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

По его словам, в отсутствии миссии "рычаги воздействия на украинскую сторону в плане реализации мирных инициатив будут нивелированы". Он напомнил, что в конце прошлого года киевская сторона "фактически выдавила" представителей России из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, "чем фактически разрушила работу единственного органа, где еще сохранялось взаимодействие сторон при посреднических усилиях российских офицеров".