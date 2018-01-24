В ОАЭ назвали причину пожара, в котором погибли семь детей

ДУБАЙ, 24 янв — РИА Новости. Причиной пожара, при котором в частном доме в эмирате Фуджейра в ОАЭ погибли семеро детей, стала неисправность электропроводки, сообщает издание The National со ссылкой на местную полицию.

"Следователи выяснили, что пожар произошел из-за сбоя работы электричества в гостиной",- сообщил собеседник издания.

Поясняется, что искры попали на мебель в гостиной, а мебель была сделана из легковоспламеняющихся материалов.

Пожар произошел в понедельник. О нем полиции сообщила мать детей, которая проснулась рано утром от запаха дыма. Когда службы гражданской обороны прибыли на место происшествия, дети, оказавшиеся заблокированными в доме, были уже мертвы. Смерть наступила в результате отравления дымом.