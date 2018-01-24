ПАСЕ призвала Россию "прекратить военную поддержку Донбасса"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине". В ней она призвала Россию "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Автор документа — литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. В 2014-2015 годах парламентариев лишили голоса и ряда других прав из-за позиции по Крыму.

Содержание резолюции

В резолюции Варейкиса указано, что Москва должна прекратить признавать документы, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Также документ содержится требование "освободить и обменять всех военнопленных и захваченных лиц" и создать совместную рабочую группу для решения проблемы пропавших без вести. В нее должны войти представители Украины, России, Международного комитета красного креста, а также ДНР и ЛНР.

Кроме того, ПАСЕ призвала открыть новый контрольно-пропускной пункт в поселение Золотое Луганской области.

Россию просят соблюдать права человека в Крыму, снять "запрет на меджлис крымских татар"* и предоставить международным организациям "беспрепятственный доступ" на полуостров.

Призыв к диалогу с Россией

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

При этом позицию ПАСЕ по России разделяют не все члены ассамблеи. Так, парламентарий из Словакии Любос Блаха выразил недоумение санкциями в отношении российской делегации.

По его словам, нельзя поддерживать этот доклад, потому что Россия не участвует в дискуссии.

"В докладе мы пишем об одной стране-члене Совета Европы и не даем возможности этому государству-члену (организации) голосовать по докладу. Это несправедливо", — добавил он.

Также считает и член палаты лордов британского парламента Ричард Балф. По его словам, отсутствие России в ПАСЕ не помогает организации. Он указал, что это делает дискуссию несбалансированной.

"Мы не слышим другой стороны, даже пусть, у них неразумные какие-то, может быть, аргументации", — отметил Балф.

При этом он поддержал идею о проведении референдума ООН в Крыму.

"Много говорилось о Крыме, и я ничего не вижу в архиве, в 1954 году мы почему-то не протестовали, когда Россия решила отдать Крым Украине. Мы думали, что ничего страшного нет", — заявил Балф.

Он назвал Украину страной, "границы которой подвижны".

Реакция в Совфеде

"Может быть, какой-то плебисцит на каких-то территориях будет выходом и шагом вперед", — добавил член ПАСЕ.

В свою очередь, сенатор Константин Косачев заявил, что зарубежные коллеги понимают, что "без России Совета Европы просто не может быть".

По его словам, сегодня многим стало очевидно, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ — "это проблема не России, а Парламентской ассамблеи Совета Европы".

"Им ее и решать. Если потребуется — поможем", — заключил Косачев.

* Экстремистская организация, запрещена в России