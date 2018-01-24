РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

ПАСЕ призвала Россию "прекратить военную поддержку Донбасса"

11:4124.01.2018
(обновлено: 13:49 24.01.2018)
5221922117
© Фото : Council of EuropeЗаседание ПАСЕ в Страсбурге, Франция. Архивное фотоЗаседание ПАСЕ в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Фото : Council of Europe

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине". В ней она призвала Россию "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Совет Европы в Страсбурге
© AFP 2018 / Johanna Leguerre
Вопреки ожиданиям: встрече рабочей группы в ПАСЕ дали позитивную оценку
Автор документа — литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии. В 2014-2015 годах парламентариев лишили голоса и ряда других прав из-за позиции по Крыму.

Содержание резолюции

В резолюции Варейкиса указано, что Москва должна прекратить признавать документы, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Также документ содержится требование "освободить и обменять всех военнопленных и захваченных лиц" и создать совместную рабочую группу для решения проблемы пропавших без вести. В нее должны войти представители Украины, России, Международного комитета красного креста, а также ДНР и ЛНР.

Кроме того, ПАСЕ призвала открыть новый контрольно-пропускной пункт в поселение Золотое Луганской области.

Россию просят соблюдать права человека в Крыму, снять "запрет на меджлис крымских татар"* и предоставить международным организациям "беспрепятственный доступ" на полуостров.

Ситуация в районе пропускного пункта Станица Луганская в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Аналитик о призывах ПАСЕ открыть новый КПП в Луганской области: есть риски
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Призыв к диалогу с Россией

При этом позицию ПАСЕ по России разделяют не все члены ассамблеи. Так, парламентарий из Словакии Любос Блаха выразил недоумение санкциями в отношении российской делегации.

По его словам, нельзя поддерживать этот доклад, потому что Россия не участвует в дискуссии.

"В докладе мы пишем об одной стране-члене Совета Европы и не даем возможности этому государству-члену (организации) голосовать по докладу. Это несправедливо", — добавил он.

Также считает и член палаты лордов британского парламента Ричард Балф. По его словам, отсутствие России в ПАСЕ не помогает организации. Он указал, что это делает дискуссию несбалансированной.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Любые резолюции ПАСЕ без России не имеют никакого смысла, заявил Пушков
"Мы не слышим другой стороны, даже пусть, у них неразумные какие-то, может быть, аргументации", — отметил Балф.

При этом он поддержал идею о проведении референдума ООН в Крыму.

"Много говорилось о Крыме, и я ничего не вижу в архиве, в 1954 году мы почему-то не протестовали, когда Россия решила отдать Крым Украине. Мы думали, что ничего страшного нет", — заявил Балф.

Он назвал Украину страной, "границы которой подвижны".

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Косачев: представитель Киева на встрече по ПАСЕ ни разу не сказал "Россия"
"Может быть, какой-то плебисцит на каких-то территориях будет выходом и шагом вперед", — добавил член ПАСЕ.

Реакция в Совфеде

В свою очередь, сенатор Константин Косачев заявил, что зарубежные коллеги понимают, что "без России Совета Европы просто не может быть".

По его словам, сегодня многим стало очевидно, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ — "это проблема не России, а Парламентской ассамблеи Совета Европы".

"Им ее и решать. Если потребуется — поможем", — заключил Косачев.

* Экстремистская организация, запрещена в России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
Комментировать
В мире
Комментарии
47 пользователей оставили 52 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
costa17
Щас. Только позавтракаем и шнурки погладим.
11:50
24.01.2018
ОтветитьНе отвечать
николай
Не обращать внимания на на пасе и делать так как выгодно РФ. А когда они будут просить вернуться требовать с них деньги. За милость которую им окажем. Может быть.
11:57
24.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена