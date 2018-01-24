Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в среду продолжил рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал на заседании председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд продолжил допрос свидетелей со стороны обвинения, в частности, приступил к допросу спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.