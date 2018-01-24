На Украине около 70 населенных пунктов остались без электричества

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Около 70 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине. На прошлой неделе более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения, постепенно возобновляется электроснабжение.

"Остаются обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях (Одесская – 46, Черкасская – 11, Днепропетровская – шесть, Запорожская – пять и Донецка – один)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В частности, в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечено передвижные электростанции, населенный пункт обеспечен водоснабжением, теплоснабжением – частично.