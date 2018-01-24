В ДНР мирный житель пострадал при взрыве боеприпаса

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Один человек пострадал в Донецке в результате взрыва боеприпаса, заявили в среду в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.