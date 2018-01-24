В ДНР мирный житель пострадал при взрыве боеприпаса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (183)

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Один человек пострадал в Донецке в результате взрыва боеприпаса, заявили в среду в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.7% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"Двадцать третьего января в Ленинском районе Донецка по улице Физкультурная — взрыв ВОП (взрывоопасного предмета — ред.). В результате взрыва пострадал парень 1997 года рождения, госпитализирован в республиканский травматологический центр", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.