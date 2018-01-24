МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Группа компаний во главе с экс-чиновницей администрации Барака Обамы ведет переговоры о покупке принадлежавшей скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну компании, сообщает издание Deadline со ссылкой на свои источники.

По информации источников издания, бывшая глава Управления по делам малого бизнеса Мария Контерас-Свит выдвинула предварительное предложение о покупке фирмы Вайнштейна. Большинство пунктов договора уже согласованы. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие 7-10 дней. Ее стоимость оценивается приблизительно в 500 миллионов долларов.

Как сообщается, новая компания приобретет Weinstein Co, которая поменяет логотип и название, а ее совет директоров возглавит женщина. Среди группы покупателей источники называют такие компании, как Ron Burkle`s Yucaipa Enterprises, Lantern Capital, beIN, Lionsgate и Killer Content.

Покупкой Weinstein Co интересовались порядка 20 компаний, однако лишь предложение Контерас-Свит не содержало в себе пункт о банкротстве фирмы скандально известного продюсера.

В октябре в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего он был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.