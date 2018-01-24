ЕС рассчитывает на освобождение задержанного в Китае шведского гражданина

ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Евросоюз рассчитывает, что власти Китая немедленно освободят задержанного в прошлую субботу гражданина Швеции Гуй Миньхая, заявил в среду посол ЕС в Китае Ганс Дитмар Швайсгут.

Ранее шведские СМИ сообщили, что в прошлую субботу шведско-китайского издателя задержали в поезде на глазах двух шведских дипломатов, когда все они ехали в Пекин для обследования Гуй Миньхая доктором в посольстве. Во время одной из остановок в вагон вошли 10 одетых в гражданское мужчин и увели с собой издателя без объяснения причин. С октября 2017 года Гуй Миньхай после двух лет тюрьмы находился, по данным СМИ, под домашним арестом в китайском городе Нинбо.

"Мы рассчитываем, что власти Китая немедленно освободят Гуй Миньхая из заключения, позволят ему воссоединиться с семьей, получить консульскую и медицинскую поддержку", — заявил посол на пресс-конференции.

МИД Швеции накануне сделал официальное заявление, в котором отмечается, что Стокгольм рассчитывает на немедленное освобождение шведского гражданина. В связи с этим инцидентом МИД Швеции уже дважды вызывал посла Китая в Стокгольме. Согласно заявлению шведского внешнеполитического ведомства, в Стокгольме очень серьезно расценивают задержание шведского гражданина без каких-либо объяснений и во время оказания ему консульских услуг. По словам Ганса Дитмара Швайсгута, ЕС "в полной мере поддерживает" такую позицию Швеции.

По данным шведских СМИ, Гуй Миньхай владел в Гонконге издательством Mighty Current и книжным магазином Causeway Bay. Публиковал сатирические книги о лидерах Китая и об их частной жизни. Эта деятельность прервалась после исчезновения в конце 2015 года пяти его сотрудников. Сам издатель исчез в Таиланде в октябре 2015 года во время своего отпуска там. В январе 2016 года китайский гостелеканал CCTV сообщил, что Гуй Миньхай вернулся в Китай, чтобы взять на себя ответственность за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в 2003 году. После этого поступили сообщения, что издатель находится в тюрьме. Проживающая в Швеции дочь издателя, а также его близкие были удивлены обвинениям и не могли подтвердить, был ли Гуй Миньхай причастен к какому-либо ДТП.

В середине октября 2017 года китайские власти сообщили, что издатель находится на свободе, однако никто за пределами Китая связаться с ним сразу же не смог. Через некоторое время китайский ПЕН-клуб сообщил, что Гуй Миньхай воссоединился со своей женой и что он находился в городе Нинбо.