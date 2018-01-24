ЕС рассчитывает на освобождение задержанного в Китае шведского гражданина

ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Евросоюз рассчитывает, что власти Китая немедленно освободят задержанного в прошлую субботу гражданина Швеции Гуй Миньхая, заявил в среду посол ЕС в Китае Ганс Дитмар Швайсгут.
"Мы рассчитываем, что власти Китая немедленно освободят Гуй Миньхая из заключения, позволят ему воссоединиться с семьей, получить консульскую и медицинскую поддержку", — заявил посол на пресс-конференции.
МИД Швеции накануне сделал официальное заявление, в котором отмечается, что Стокгольм рассчитывает на немедленное освобождение шведского гражданина. В связи с этим инцидентом МИД Швеции уже дважды вызывал посла Китая в Стокгольме. Согласно заявлению шведского внешнеполитического ведомства, в Стокгольме очень серьезно расценивают задержание шведского гражданина без каких-либо объяснений и во время оказания ему консульских услуг. По словам Ганса Дитмара Швайсгута, ЕС "в полной мере поддерживает" такую позицию Швеции.
В середине октября 2017 года китайские власти сообщили, что издатель находится на свободе, однако никто за пределами Китая связаться с ним сразу же не смог. Через некоторое время китайский ПЕН-клуб сообщил, что Гуй Миньхай воссоединился со своей женой и что он находился в городе Нинбо.