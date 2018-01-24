Япония потребовала от США прекратить полеты вертолетов "Кобра"

ТОКИО, 24 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал от США прекращения полетов ударных вертолетов АН1 "Кобра", один из которых совершил во вторник вынужденную посадку на Окинаве.

"Это уже чересчур", — приводит слова министра на пресс-конференции в Токио агентство Киодо. Это третий по счету инцидент с американскими военными вертолетами на Окинаве только за январь.

Министр иностранных дел Таро Коно передал послу США в Японии Вилльяму Хаггерти "глубочайшее сожаление" в связи с инцидентом и потребовал принятия исчерпывающих мер.

"Мы требуем от США принять максимальные меры по обеспечению безопасности", — заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Губернатор префектуры Окинава Такэси Онага заявил, что американские военные потеряли "функции контроля, они совершенно не могут управлять".

Вертолет АН1 "Кобра" совершил вынужденную посадку на Окинаве во вторник. Никто не пострадал. До этого 8 января вертолет этого же типа совершил вынужденную посадку, а еще ранее экстренную посадку совершил вертолет UH1.

В декабре на одну из окинавских школ упал иллюминатор с пролетавшего над ней американского вертолета, один ребенок получил легкие ранения.