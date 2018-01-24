Премьер Японии выразил желание поехать на Олимпиаду в Пхенчхане

ТОКИО, 24 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своем намерении поехать на зимнюю Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

"Если позволят обстоятельства, то я думаю присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. В 2020 году будет проходить (летняя) Олимпиада в Токио, так же в Азии. Я хотел бы приветствовать наших спортсменов", — сказал он журналистам в среду на брифинге, который транслировала телекомпания NHK

"Одновременно с этим я хотел бы провести встречу с президентом Южной Кореи, четко передать позицию Японии относительно заключенного соглашения о "женщинах для утешения", а также передать (наше видение – ред.) необходимости взаимодействия Японии, США и Южной Кореи и поддержания на максимально высоком уровне давления на Северную Корею для противодействия ее угрозам", — сказал Абэ.

Ранее обсуждался вопрос о целесообразности визита Абэ в Южную Корею после того, как в декабре пошлого года Сеул заявил о необходимости новых извинений со сторон Японии за так называемых "женщин для утешения", несмотря на заключенное между двумя соглашение по этому вопросу.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. По заключенному в декабре 2015 года соглашению Японии и Южной Кореи, Токио обязался выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой, однако в конце декабря президент Мун Чжэ Ин заявил, что подписанное с Японией соглашение о "женщинах для утешения" не является решением этой проблемы.