Колумбия отозвала своего посла из Венесуэлы

МЕХИКО, 24 янв – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отозвал посла своей страны в Венесуэле Рикардо Лосано и переводит его на работу главой диппредставительства в Коста-Рике, сообщила во вторник глава МИД страны Мария Анхела Ольгин.

По сообщению канал Globovision , правительство Колумбии пока не намерено назначать нового посла в Каракас в связи со сложными отношениями между двумя странами. Ольгин отметила, что Колумбию в Венесуэле будет представлять поверенный в делах Херман Кастаньеда.

Отношения между соседними государствами оставляют желать лучшего. Президент Сантос недавно заявил о крахе боливарианской революции в Венесуэле и предложил стране гуманитарную помощь. В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро обозвал Сантоса предателем, который преклоняется перед всем иностранным, будучи взятым в плен империей (США).