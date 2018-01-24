Глава МИД Финляндии рассказал, что думает о "российской агрессии"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью газете Pais заявил, что "не боится России".

"Мы не боимся России. И они об этом знают и относятся к этому с уважением", — рассказал политик.

Кроме того, он выразил уверенность, что выборы президента России 18 марта 2018 года никак не повлияют на политику Хельсинки.

"То, что происходит в России, — важно, но это не будет определять нашу политику", — подчеркнул глава МИД Финляндии.

Также Сойни заявил, что не видит необходимости в единой европейской армии, поскольку видит в ней альтернативу НАТО, с которой хотел бы продолжить сотрудничество и сохранить "открытые двери НАТО для Финляндии".

Помимо этого, политик объяснил, почему Хельсинки до сих пор не стали членом Североатлантического альянса.

"Те, кто поддерживают вступление в НАТО, делают это из-за боязни России; а те, кто не хотят вступать, считают, что отношения с Россией и так хорошие", — пояснил Сойни.

Глава финского МИД подытожил, заявив, что Финляндии пришлось "заплатить свою цену" за ответные меры России на санкции Евросоюза.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что отношения двух стран прочные и добрые, несмотря на трудности в текущей политической жизни.