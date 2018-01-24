"Группа Лимы" осудила перенос выборов в Венесуэле

МЕХИКО, 24 янв — РИА Новости. Входящие в "Группу Лимы" страны Америки осудили решение властей Венесуэлы перенести сроки президентских выборов.
"Мы требуем, чтобы президентские выборы были назначены с адекватным сроком предварения, с участием всех венесуэльских политических игроков и со всеми соответствующими гарантиями", — приводит портал Nacional заявление главы МИД Чили Эральдо Муньоса после встречи представителей "Группы Лимы" в Сантьяго.
По словам Муньоса, выборы, не соответствующие данным условиям, будут лишены законности и доверия. Заявление на этот счет подписали представители 14 американских государств.