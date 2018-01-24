"Группа Лимы" осудила перенос выборов в Венесуэле

МЕХИКО, 24 янв — РИА Новости. Входящие в "Группу Лимы" страны Америки осудили решение властей Венесуэлы перенести сроки президентских выборов.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента страны до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Теперь эта инициатива должна поступить в Национальный избирательный совет, организующий выборы в стране. Президент Николас Мадуро уже сообщил, что готов выставить свою кандидатуру на этих выборах.

"Мы требуем, чтобы президентские выборы были назначены с адекватным сроком предварения, с участием всех венесуэльских политических игроков и со всеми соответствующими гарантиями", — приводит портал Nacional заявление главы МИД Чили Эральдо Муньоса после встречи представителей "Группы Лимы" в Сантьяго.

По словам Муньоса, выборы, не соответствующие данным условиям, будут лишены законности и доверия. Заявление на этот счет подписали представители 14 американских государств.