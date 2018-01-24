Мадуро заявил о готовности вновь выдвигаться на пост президента Венесуэлы

МЕХИКО, 24 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что готов снова выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах в южноамериканской стране.
Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента в срок до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Теперь эта инициатива должна поступить в Национальный избирательный совет, организующий выборы в стране.
Мадуро, занимавший пост вице-президента в правительстве Уго Чавеса, вступил в должность главы государства в марте 2013 года после его смерти. В апреле того же года Мадуро победил на президентских выборах, опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса.