Мадуро заявил о готовности вновь выдвигаться на пост президента Венесуэлы

МЕХИКО, 24 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что готов снова выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах в южноамериканской стране.

"Если Единая социалистическая партия, если силы "Великого патриотического полюса", если рабочий класс, молодежь считают, что я должен быть кандидатом в президенты Родины, я готов", — приводит портал Noticias24 заявление Мадуро.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента в срок до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Теперь эта инициатива должна поступить в Национальный избирательный совет, организующий выборы в стране.

Мадуро, занимавший пост вице-президента в правительстве Уго Чавеса, вступил в должность главы государства в марте 2013 года после его смерти. В апреле того же года Мадуро победил на президентских выборах, опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса.