Небензя рассказал, каким должен стать механизм расследования по химоружию

ООН, 24 янв — РИА Новости. Новый механизм расследования применения химоружия должен быть подлинно независимым, поскольку механизм ООН-ОЗХО оказался непрофессиональным, заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"(Предложение России — ред.) подчеркивает профессионализм, непредвзятость, объективность и новую систему отчета, которая обеспечит, что новый механизм не будет присвоен какой-то стороной, станет подлинно независимым", — сказал Небензя.

По его словам, механизм ООН-ОЗХО оказался "полностью непрофессиональным и предвзятым".

Постпред РФ ранее заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия и подготовила соответствующий проект резолюции. США выступают против предложения РФ по созданию нового механизма расследований, но готовы прямо сейчас восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР), отметила постпред США при ООН Никки Хейли.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны". Небензя 22 ноября заявил, что Россия готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию случаев химических атак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.