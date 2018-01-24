В Бельгии прокуратура не знает мотивов напавшего на полицию с ножом

БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Прокуратура бельгийского Гента пока не знает мотивов действий мужчины с ножом, которого ранили полицейские на железнодорожной станции, заявила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Ан Сконьянс.

Ранее издание Soir сообщило, что полицейские были вынуждены открыть огонь по мужчине, напавшего на них с ножом на вокзале Гента.

"Полиция на железнодорожном вокзале Гента была вынуждена открыть огонь, поскольку на станции находился мужчина с ножом. Он получил ранения, находится в больнице, мы ведем расследование", — сказала Сконьянс.

Отвечая на вопрос, представлял ли мужчина угрозу для полицейских, она сказала: "Это возможно, но я не могу официально подтвердить это на данный момент".