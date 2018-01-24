Telegraph сравнила российскую и британскую армии

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Расходы России и Британии на оборону практически сопоставимы, однако российская армия превосходит по своей мощи британскую, пишет The Telegraph.

Издание анализирует вооруженные силы двух стран на фоне заявления начальника Генштаба Великобритании Ника Картера о превосходстве российской армии над британской.

Согласно данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году оборонный бюджет России составил более 46,6 миллиарда долларов, у Британии — 52,5 миллиарда долларов. При этом, как пишет газета, армии двух стран значительно отличаются по своей мощи.

По информации The Telegraph, численность российской армии составляет более 830 тысяч человек, в то время как британская армия располагает 152 тысячами военнослужащих. Российская армия превосходит британскую и по количеству единиц боевой техники — 270 тысяч против 82 тысяч. Кроме того, Россия имеет на вооружении около 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как Британия значительно уступает по этим количественным показателям — 227 и 623 единицы соответственно.

При этом высшие британские военные чины заявляют, что британская военная техника лучше российской техники по качеству. Однако издание отмечает, что одно лишь численное превосходство дает России преимущество, в то же время качество российской военной техники постоянно улучшается.

The Telegraph также подчеркивает, что российские власти проводят обширную модернизацию вооруженных сил, в то время как британская армия, по словам генерала в отставке Ричарда Бэрронса, устарела на 20 лет.