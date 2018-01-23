Госдеп обвинил Россию во "вбивании клина" между Турцией и США

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Заявления России о том, что США вооружают курдов, призваны вбить клин между Соединенными Штатами и Турцией, заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Такие заявления, как эти, не просто не помогают, но это пропаганда. Я думаю, что они хотели бы вбить клин между двумя союзниками в НАТО, между США и Турцией", — заявила она.

Ранее РФ возложила ответственность за начало военной операции Турции против сирийских курдов на США, которые заявили об их поддержке и поставках вооружения.