В Давосе прошел пикет против приезда Трампа

Пикет против приезда Трампа в Давос. 23 января 2018 года

Пикет против приезда Трампа в Давос. 23 января 2018 года

ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Небольшая группа людей устроила пикет против приезда президента США Дональда Трампа на центральной улице в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, передает корреспондент РИА Новости.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. Ожидается, что Трамп прибудет на форум 26 января.

По оценке корреспондента РИА Новости, в демонстрации принимали участие порядка 20 человек, которые держали плакаты, выкрикивали лозунги.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала несколько участников акции.