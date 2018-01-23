ПАСЕ призвала открыть новый КПП в поселении Золотое Луганской области

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Резолюция ПАСЕ "О гуманитарных последствиях войны на Украине" содержит призыв открыть новый контрольно-пропускной пункт в поселение Золотое Луганской области.

Принятый документ содержит призывы к России, Украине, "всем воющим сторонам", европейским структурам, а также к мировому сообществу.

"Ассамблея призывает все воюющие стороны открыть новые контрольно-пропускные пункты, в частности, контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое Луганской области", — говорится в принятом документе.

В резолюции говорится о необходимости уважать гражданский характер инфраструктуры и обеспечивать защиту гражданских лиц и их полный доступ к основным услугам.

ПАСЕ призывает "освободить и обменять всех военнопленных и захваченных лиц во время войны и обменять все останки погибших", а также выступает за создание совместной рабочей группы для решения проблемы пропавших без вести лиц, в которую войдут представители Украины, РФ, Международного комитета красного креста (МККК), а также представители Донецка и Луганска.