В речах Порошенко нашли самоплагиат

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко повторяет в своих выступлениях абзацы из старых речей. На это обратил внимание журналист Денис Рафальский, который опубликовал два отрывка из выступлений политика в Facebook.

"Изучение программных статей Петро Порошенко приводит к неожиданным открытиям. Оказывается, Олег Медведев (внештатный советник президента. — Прим. ред.), который в АП не работает, хотя пишет гаранту речи и входит в "ситуативку", ударился в самоцитирование", — отметил Рафальский.

Журналист привел абзацы из выступления главы государства по случаю 26-й годовщины независимости Украины 24 августа прошлого года и его речи в День соборности 22 января. "Я уверен, что нам хватит ума и сил, чтобы политическую борьбу внутри страны удерживать в рамках европейских стандартов цивилизованных отношений власти и оппозиции. Это нужно для того, чтобы враг не смог подорвать нас изнутри, чтобы пятая колонна и не думала поднимать голову, чтобы атаманщина не уничтожала основы государственности", — заявил Порошенко в обоих случаях.

Рафальский подчеркнул, что отрывок составляет незначительную часть текста из 12 тысяч знаков. В то же время он добавил, что чиновникам не стоит думать, что повтор останется незамеченным.