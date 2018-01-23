СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев рассказал РИА Новости, когда состоится следующее заседание рабочей группы по гармонизации работы органов ПАСЕ и Совета Европы с участием России.

"Шестнадцатого марта в Париже следующее заседание группы, затем третье заседание группы в апреле в рамках сессии и затем ещё одно заседание группы, очевидно, пока без сроков, в мае месяце до начала июньской сессии", — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос об участии российских представителей в заседаниях, он сообщил, что "пока нет никаких противопоказаний, чтобы не участвовать в этой рабочей группе и дальше потому, что мы здесь участвуем на равных".

Косачев рассказал, что сам глава ПАСЕ Микелле Николетти возглавил рабочую группу. В ходе состоявшегося во вторник заседания он предложил не дожидаться декабря (мандат группы до декабря) этого года и постараться завершить работу группы до июньской сессии.

Группа должна выработать рекомендации, затем они поступят в политкомиссию через уставной орган ПАСЕ-бюро.