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Исследование: русскоязычные жители Прибалтики недовольны своим положением

18:3723.01.2018
(обновлено: 18:38 23.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на исторический центр Таллина. Архивное фотоВид на исторический центр Таллина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАЛЛИН, 23 янв – РИА Новости. В эстонские и российские СМИ просочились сведения о данных закрытого исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии, проведенного Балтийским центром журналистских расследований по заказу британского фонда разведки и обороны.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. архивное фото
© AFP 2018 / Pool/Virginia Mayo
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Как сообщает Sputnik Эстония, исследование было проведено в сотрудничестве с британской социологической службой YouGov и медийным центром IWPR (Institute for War and Peace Reporting). Сам Балтийский центр журналистских расследований (Baltic Centre for Media Excellence) ранее называл себя разоблачителем "российской пропаганды" в странах Балтии.

Директор Балтийского центра журналистских расследований Рита Рудуша и представители посольства Великобритании в Эстонии отказались не только рассказывать о содержании исследования, но даже просто прокомментировать сам факт его проведения, ссылаясь на то, что оно заказано британским правительством и предназначено только для внутриорганизационного использования.

Тем не менее, во всемирную сеть попали данные о том, что подавляющее большинство русскоязычного населения Эстонии считает Россию экономически более успешной и негативно настроено по отношению к НАТО.

Исследователи по итогам бесед с четырьмя тысячами русскоязычных жителей Эстонии, Латвии и Литвы охарактеризовали представителей русской общины в странах Балтии как "социально пассивных", "недовольных". Наибольшая сегрегация среди общин стран Балтии отмечена в Эстонии.

Коридор в больнице. Архивное фото
© Depositphotos / sudok1
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Также исследователи пришли к выводу, что для них характерны следующие установки: "коррупция — единственная проблема России", "Европейский союз провалился, НАТО настроено враждебно", "ETV+ (Эстонское государственное телевидение на русском языке — Sputnik.) ведет контрпропаганду, ПБК (Первый Балтийский канал — Sputnik.) объективно освещает события в России", "Россия успешнее Эстонии и в вопросах прав человека", "Эстония и Россия должны сотрудничать".

Согласно исследованию, русскоговорящие в Эстонии не видят защитников в британских военных НАТО, лишь 5% из них поддерживают присутствие сил альянса в стране. Они считают, что правительство России успешнее эстонского, так как обеспечивает экономический рост, защищает своих граждан, дает образование и развивает права человека.

Характерно, что секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6, наряду с переводчиками с китайского, активно ищет также и специалистов по русскому языку. В целях обеспечения секретности заявления принимаются лишь с британской территории и только от подданных Соединенного Королевства.

В декабре 2017 года посольство Великобритании в Таллине пригласило к себе представителей разных министерств для ознакомления с результатами исследования. Собравшимся показали слайды, свидетельствующие о расколе в эстонском обществе. Однако часть материалов представителям эстонских правительственных учреждений предоставлена не была.

Как пишет Sputnik, ранее, в октябре 2017 года, правительство Великобритании профинансировало ряд проектов, направленных на противостояние российскому информационному влиянию. Выделенные средства пошли на "ребрендинг" Украины, анализ способов влияния на русскоговорящие меньшинства в Балтии и туры для журналистов.

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас
CC BY 2.0 / U.S. Army / Sgt. Daniel Cole /
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Британское правительство наняло рекламное агентство M&C Saatchi для работы над проектом по реабилитации Украины в глазах европейских жителей. Проект осуществлялся во взаимодействии с МИД Великобритании, целевой аудиторией являлись англоговорящие туристы, инвесторы и аудитория медиакомпаний, в том числе CNN и BBC.

Украину следовало показать успешным и стабильным государством, несмотря на конфликт на востоке страны и решение Крыма воссоединиться с Россией. Для распространения положительной информации об Украине активно использовались социальные сети.

Около миллиона фунтов правительство Великобритании выделило на анализ способов влияния со стороны Лондона на русскоязычные национальные меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии. Практикой стало также приглашение "особо отличившихся" российских журналистов в "тематические туры" в Британию, на что было выделено около 80 тысяч фунтов.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония >>

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