Россия и ПАСЕ разделяют общие ожидания от рабочей группы, заявил Косачев

СТРАСБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Россия в целом разделяют общие ожидания от деятельности рабочей группы Ассамблеи, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Косачев и вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой прибыли в Страсбург для участия в заседании рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ. Во вторник они провели встречу с новым главой Ассамблеи Микеле Николетти.

"Она (встреча — ред.) была во многом связана с поздравлениями от имени председателей обеих палат Федерального Собрания, с подтверждением нашей готовности продолжать наше сотрудничество с ПАСЕ по мере того, как будут для этого складываться известные и необходимые и достаточные условия", — сказал сенатор.

В этой связи парламентарии приветствуют появление рабочей группы, которая будет заседать во вторник, добавил Косачев.

"Проговаривали с господином Николетти модальности ее (рабочей группы — ред.) работы. Убедились в том, что, в общем и целом, наши ожидания от деятельности этой рабочей группы совпадают", — подчеркнул Косачев.

Он пояснил, что на встрече также было уделено внимание будущему графику рабочей группы. "Понятно, что он (график — ред.) определяется не только группой, но, во всяком случае, мы теперь понимаем, как эту работу планирует выстраивать ПАСЕ в дальнейшем", — отметил законодатель.