Американский военный вертолет совершил вынужденную посадку на Окинаве

ТОКИО, 23 янв — РИА Новости. Очередной вертолет войск США совершил вынужденную посадку на одном из островов Окинавы в Японии на фоне беспокойства местных жителей за свою безопасность в связи с участившимися авариями американской авиации.

Как сообщило агентство Киодо , вертолет AH-1 произвел аварийную посадку на острове Тонаки, предположительно, из-за неисправности в гидравлической системе. Информации о повреждении вертолета не поступало, двое находившихся на его борту пилота не пострадали.

Такой же вертолет американских вооруженных сил совершил экстренную посадку 8 января на острове Окинава, близ поселка Ёмитан, а до этого вертолет UH1 экстренно был посажен на небольшом острове близ города Урума. Местные жители и администрация префектуры Окинава обеспокоены поломками вертолетов США, а министр обороны Японии Ицунори Онодэра накануне заявил об увеличении в два раза инцидентов с американскими самолетами и вертолетами на островах Окинава за прошлый год.

Выступая перед журналистами в понедельник Онодэра сообщил, что в 2017 году произошло 25 таких инцидентов, когда как в 2016 году их насчитывалось одиннадцать.

"В нашем понимании, инцидентов становится больше", — сказал Онодэра в ответ на заявления США о том, что число инцидентов сокращается.

В декабре 2017 года на одну из школ на Окинаве упал иллюминатор весом 7,7 килограмма от вертолета СН53Е американских вооруженных сил, в результате чего один ребенок получил травмы. После инцидента полеты этих вертолетов были временно прекращены, но менее чем через неделю вновь были возобновлены. Чуть ранее на крышу детского сада на Окинаве с американского вертолета упала пластиковая заглушка длиной 9,5 сантиметра и 7,5 в диаметре от датчика состояния роторных лопастей вертолетов.

В октябре на Окинаве разбился транспортный вертолет CH-53E с базы США.

По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточены 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии. Власти Окинавы добиваются вывода американских военных баз из префектуры.