Макри пригласил Путина в Аргентину

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри пригласил главу российского государства Владимира Путина с официальным визитом в любое время, приглашение было принято, следует из заявления, принятого по итогам переговоров лидеров стран.

"Президент Аргентины Макри выразил признательность президенту РФ Путину за теплый прием, оказанный ему во время пребывания в России, и пригласил президента РФ посетить Аргентину с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипканалам. Приглашение было с благодарностью принято", — говорится в заявлении.