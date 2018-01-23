Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентинской Республики Маурисио Макри во время встречи. 23 января 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентинской Республики Маурисио Макри во время встречи. 23 января 2018

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия и Аргентина осудили терроризм и подчеркнули необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для борьбы с ним, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Маурисио Макри по итогам переговоров.

"Россия и Аргентина категорически осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и подчеркнули необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для борьбы с терроризмом в соответствии с принципами устава ООН", — говорится в документе.

Кроме того, президенты подтвердили ключевую роль и ответственность государств за искоренение терроризма и борьбу с ним как на национальном, так и на международном уровне.

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