МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Лидеры РФ и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, они поддерживают усилия по скорейшему политическому урегулированию конфликтов, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров.

"Президенты выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и отметили, что поддерживают необходимые усилия, направленные на скорейшее и мирное политическое урегулирование конфликтов в регионе путем соблюдения международного права и посредством диалога при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности стран", — говорится в документе.