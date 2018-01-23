Раздевшегося в Лувре испанца заключили под стражу, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Молодого испанца, раздевшегося догола в парижском Лувре, заключили под стражу, сообщает газета Parisien.

Как пишет газета, в понедельник 28-летний испанец пришел в Лувр. И там "в полном зале, на глазах тысяч посетителей мужчина растянулся абсолютно голый перед Джокондой", пишет газета.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они заставили мужчину одеться, после чего доставили его в комиссариат.

Администрация музея подала жалобу на посетителя-эксгибициониста.

Paris: interpellé tout nu au Louvre devant la Joconde https://t.co/U5D6TsD3Ox — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) 23 января 2018 г.

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